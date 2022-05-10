"أمنستي" تطلق حملة لمطالبة الملك سلمان بإلغاء قرارات منع سفر نشطاء وأفراد أسرهم

2022/05/10 | 07:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) عن إطلاق حملة جديدة، بعنوان "#فكوا_قيود_السفر"، لمطالبة السلطات السعودية برفع منع السفر عن نشطاء وكتاب وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

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