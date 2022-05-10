في أطوار المظهرية الدينية - عباس علي العلي

2022/05/10 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في الديانات القديمة ونحن ندرس المظاهر العامة للتدين نجد أن هناك نوعين رئيسين من الأديان حسب ما يفهمه الإنسان من طبيعة العلاقة بينه وبين الرمز الديني وكيفية تجسيد هذه العلاقة كممارسة أو كيفية ترجمة هذا الفهم لممارسة , الطور الأول الذي يتصور الله أو الخالق أو المتعال بصورة بشر كامل الهيئة ممكن أن يحل في أي جسد يشابهه أو يرمز له أو أن تحل فيه الروح المقدسة لمجرد أن يمتلك الهيئة الرامزة للقداسة ,وبالت ......





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