بالابتزاز والانتشار.. الحرب في أوكرانيا تدفع العالم لحقبة نووية جديدة

2022/05/10 | 08:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن تداعيات الحرب على أوكرانيا، لم تتوقف عند انتهاك أراض دولة ذات سيادة، أو تدمير مدن بأكملها، أو قتل وتهجير المدنيين، لكن الغزو الروسي قد يطلق العنان لحقبة جديدة من "الابتزاز النووي"، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال".

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