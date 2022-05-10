الحوار -غير- المتمدن في مصر . - محمد حسين يونس

#محمد_حسين_يونس بعد أن ذاق العالم ويلات الحرب العالمية الثانية ..
قرر نفر منه ..أنه قد آن الأوان لإستبدال العنف و القتل و الخراب ..
بالحوار السلمي ..
و أن علي البشر أن يجدوا وسيلة ليست عنيفة لتقريب وجهات النظر .
في النهاية إتفقوا علي إقامة الجمعية العامة للأمم المتحدة..
ليكون المكان الذى تعرض فية الدول ما تراه ..
يستمع مندوبين من شتي أنحاء العالم ..
و يصدرون ( حكما ) قرارا ملزما لجميع الأطراف عليهم تنفيذه ..
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