الحوار -غير- المتمدن في مصر . - محمد حسين يونس



الحوار -غير- المتمدن في مصر . - محمد حسين يونس
2022/05/10 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس بعد أن ذاق العالم ويلات الحرب العالمية الثانية ..

قرر نفر منه ..أنه قد آن الأوان لإستبدال العنف و القتل و الخراب ..

بالحوار السلمي ..

و أن علي البشر أن يجدوا وسيلة ليست عنيفة لتقريب وجهات النظر .

في النهاية إتفقوا علي إقامة الجمعية العامة للأمم المتحدة..

ليكون المكان الذى تعرض فية الدول ما تراه ..

يستمع مندوبين من شتي أنحاء العالم ..

و يصدرون ( حكما ) قرارا ملزما لجميع الأطراف عليهم تنفيذه ..

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