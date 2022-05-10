الحوار -غير- المتمدن في مصر . - محمد حسين يونس

2022/05/10 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس بعد أن ذاق العالم ويلات الحرب العالمية الثانية ..



قرر نفر منه ..أنه قد آن الأوان لإستبدال العنف و القتل و الخراب ..



بالحوار السلمي ..



و أن علي البشر أن يجدوا وسيلة ليست عنيفة لتقريب وجهات النظر .



في النهاية إتفقوا علي إقامة الجمعية العامة للأمم المتحدة..



ليكون المكان الذى تعرض فية الدول ما تراه ..



يستمع مندوبين من شتي أنحاء العالم ..



و يصدرون ( حكما ) قرارا ملزما لجميع الأطراف عليهم تنفيذه ..



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