2022/05/10 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق محمد المسحل، اللاعب السابق في فريق الاتفاق السعودي، على تغريدة للملياردير إيلون ماسك عن "الموت في ظروف غامضة"، داعيا إياه "الاعتراف بوجود خالق عظيم لهذا العالم".

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