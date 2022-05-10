2022/05/10 | 09:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا يظهر تبدد مخاوف الأوكرانيين من تصعيد روسيا لعملياتها العسكرية في أوكرانيا، بالتزامن مع "يوم النصر"، وهو يوم الانتصار على النازية الذي يصادف التاسع من مايو.

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