2022/05/10 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

هوت العملة المشفرة "بتكوين"، إلى أدنى مستوى لها منذ تموز 2021 مع هبوطها بالتوازي مع أسواق الأسهم الأميركية.

ويأتي هبوط بتكوين وسط مخاوف حيال المسار القوي الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تشديد السياسة النقدية.



وفقا لرويترز.

وتراجعت العملة المشفرة الأكبر في العالم إلى 30,331.28 دولار، مواصلة هبوطها لخامس جلسة على التوالي.

وجرى تداول بتكوين في أحدث التداولات منخفضة 9.8 في المئة لتستقر عند 30,724 دولارا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيتكوين عند أدنى مستوى منذ 2021) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيتكوين عند أدنى مستوى منذ 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).