صورة امرأة يمنية تثير تعاطفا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي

2022/05/10 | 09:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصورة المنتشرة للمرأة وهي تسحب الماء والقمامة.

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