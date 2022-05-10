2022/05/10 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان هناك شيء مفقود بشكل ملحوظ من احتفال روسيا بالفوز على النازيين، القلعة الطائرة الملقبة بـ "طائرة يوم القيامة".يلقي مراسل CNN بريان تود نظرة عن كثب على الطائرة، التي كان من المتوقع أن تلعب دورًا بارزًا في مراسم الاحتفال، لكن تبين أنها لم تظهر في نهاية المطاف.

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