محاضرو ديالى يتظاهرون أمام تربية المحافظة

2022/05/10 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… تظاهر العشرات من المحاضرين في ديالى، الثلاثاء، امام تربية المحافظة.وقال محمد الزيدي عضو تنسيقية التظاهرة في حديث لـ/المعلومة/،ان” العشرات من المحاضرين خرجوا في تظاهرة سلمية امام بوابة تربية ديالى وسط بعقوبة رافعين لافتات تطالب بضمان حقوق اكثر من 30 الف محاضر في مدارس المحافظة من ناحية التثبيت وضمان شمولهم بكل مميزات قرار […]

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