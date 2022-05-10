بعد احتفال الاثنين.. الصواريخ تقصف أوديسا وصفارات الإنذار تدوي بشرق أوكرانيا

2022/05/10 | 09:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت مبان في أوديسا، الثلاثاء، إلى أنقاض بعد يوم من قصف القوات الروسية لميناء أوكرانيا الجنوبي بالصواريخ وقيادة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، احتفالات اتسمت بالتحدي بمناسبة انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

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