2022/05/10 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط..دائرة حكومية تعلن تعرضها للتهديد والإبتزاز وتروي التفاصيل

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