غداً.. أربع مباريات بافتتاح الجولة الـ31 من الدوري الممتاز

2022/05/10 | 10:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تفتتحُ، غداً الأربعاء، الجولةُ (31) من مُنافساتِ الدوري المُمتاز للموسمِ الحالي 2021/ 2022 بإقامةِ أربع مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات. ففي الساعةِ الرابعة عصراً تجري مباراةُ فريقي سامراء أمام ضيفه النجف في ملعبِ نادي أمانة بغداد.وفي التوقيتِ نفسه يلتقي فريق القاسم ضيفه فريق الديوانيّة بملعبِ الكفل في محافظةِ بابل.وفي الساعةِ السابعة مساءً يستقبلُ فريقُ الميناء ضيفه فريق الكرخ في ملعبِ الفيحاء بمدينةِ البصرة.وتختتم مباريات اليوم الأول للجولةِ بلقاء فريق الشرطة، مُتصدر الترتيب، مُستضيفه فريق نفط ميسان بملعبِ ميسان الأولمبي في مدينةِ العمارة، وذلك في الساعةِ العاشرة ليلاً.ويتصدرُ فريق الشرطة جدول الترتيب برصيد (76) نقطةً، يليه فريق الطلبة ثانياً برصيد (56) نقطةً، ثم فريق نفط الوسط ثالثاً برصيد (55) نقطةً، ثم فريق القوة الجوية رابعاً برصيد (52) نقطةً، ثم فريق الزوراء خامساً برصيد (51) نقطةً، بينما يحتل فريق سامراء المركز العشرين والأخير ويملك (11) نقطة.

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