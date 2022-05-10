هل تعاني من حساسية اللاكتوز؟ 7 منتجات غذائية بديلة ستفيدك

2022/05/10 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تعاني من حساسية اللاكتوز وتبحث عن منتجات غذائية يمكن أن تعمل كبدائل صحية وتوفر عناصر غذائية أفضل؟ إليك ما تنصح به وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام".

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