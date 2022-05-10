"دكتاتور مثير للشفقة".. "عمل احتجاجي كبير" بموقع إخباري مؤيد للكرملين

2022/05/10 | 10:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر صحفيان روسيان، الاثنين، مقالات مناهضة للحرب الروسية على أوكرانيا، في موقع إلكتروني شهير مؤيد للكرملين، حيث يعملان، في وقت تم فيه الاحتفال بيوم نصر الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

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