رحلة المصياف في الساحل السوري .. - هاتف بشبوش

2022/05/10 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش أحلى المصائب ، أن تجد نفسك عالقاً في شراك الحبوعاجزاً في ذات الوقت ، عن الهروبلكنّ الأرواحَ المعذبة لها القدرة على الإستدراك والتعارف عند منعرجات لغة الطبيعة وهي تحاكي آدمّ ، وتفاحة ٍفي قبضته السعادة ليست أمراً قابلا للقياس ولاتناقش في إستفتاء ولا في تحليل المتخصصين .



كما انّ المرءلايمكن ان يحلو له الوقت على الدوام وهذه هي واقعية الحياة .



بهكذا تساؤلات وجدت نفسي مغ ......





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