المرور تعلن فتح طريق مغلق في بغداد الجديدة

2022/05/10 | 10:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن فتح طريق مغلق في بغداد الجديدة.

وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً للأمر الديواني رقم 178 لسنة 2021 وحسب توجيهات مدير المرور العام اللواء الحقوقي ( طارق اسماعيل حسين) وإشراف مدير مرور بغداد الرصافة، تم فتح الطرق المغلقة ضمن قاطع مرور بغداد الجديدة الجسر العنكبوتي من نزلة بغداد الجديدة بأتجاه الشارع المحاذي لمركز شرطة بغداد الجديدة (منطقة الف دار)".

وأضاف البيان أنه "تم رفع الدعامات الكونكريتية على الطريق".

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