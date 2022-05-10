في كركوك.. تحرير مختطفة وإنقاذها من الاتجار بالبشر

2022/05/10 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- كركوكأعلنت شرطة نجدة محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، تحرير مختطفة وإنقاذ حياتها من الاتجار بالبشر، والقبض على أحد المتهمين بحوزته مواد مخدرة.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود معلومات من مصادر موثوقه حول وجود دار يستخدم للاتجار بالبشر قرب شقق (بنجا علي) وبناءً على أمر قائد شرطة كركوك، شرعت مفارز قسم شرطة نجدة كركوك بأمرة مدير قسم النجدة والدوريات بتطويق الدار أعلاه".

وأضافت: "تم القبض على أحد المتهمين وبحوزته مواد مخدرة، وأثناء تفتيش الدار تم تحرير مخطوفة في داخل الدار، وحسب أقوالها تم خطفها لغرض بيعها الى سماسرة أخرين (لأغراض الدعارة)، وتم توقيف المتهم وفق المادة 32 مخدرات و القرار 234 وتسليم المخطوفة الى شعبة الاتجار بالبشر في قسم مكافحة أجرام كركوك".وأشارت إلى أن "المشتكية تم تدوين اقوالها وقرر السيد قاضي التحقيق أجراء التحقيق وفق القرار 234 وبذل الجهود للقبض على باقي افراد العصابة"، داعيةً "كآفة المواطنين للابلاغ عن أي حالات مشتبه بها على الارقام الساخنة لغرفة عمليات شرطة كركوك المجانية (113 أو 345)".

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