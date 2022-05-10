شابة تنهي حياتها بواسطة 'كلاشنكوف' في بغداد (صورة)

2022/05/10 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانتحار شابة باستخدام الكلاشنكوف في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "المدعوة (د.ع) تولد ١٩٩٨ انتحرت باسلوب اطلاق على نفسها من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزلها ضمن منطقة الدوانم في جانب الكرخ".

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