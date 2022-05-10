اختطفت لأغراض الدعارة.. تحرير فتاة والإطاحة بخاطفها في كركوك

2022/05/10 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كركوك

أعلنت مديرية نجدة كركوك، اليوم الثلاثاء، عن تحرر مخطوفة وتنقذ حياتها من الاتجار بالبشر في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود معلومات من مصادر موثوقة حول وجود دار يستخدم للاتجار بالبشر قرب شقق (بنجا علي) وبناءً على أمر قائد شرطة كركوك شرعت مفارز قسم شرطة نجدة كركوك بأمرة مدير قسم النجدة والدوريات بتطويق الدار أعلاه".

وأضافت أنه "تم القبض على أحد المتهمين وبحوزته مواد مخدرة وأثناء تفتيش الدار تم تحرير مخطوفة في داخل الدار وحسب اقوالها تم خطفها لغرض بيعها الى سماسرة أخرين (لأغراض الدعارة) وتم توقيف المتهم وفق المادة 32 مخدرات والقرار 234 وتسليم المخطوفة الى شعبة الاتجار بالبشر في قسم مكافحة أجرام كركوك".

وبينت أنه "تم تدوين اقوالها كمشتكية وقرر قاضي التحقيق أجراء التحقيق وفق القرار 234 وبذل الجهود للقبض على باقي افراد العصابة".

ومن جانبه دعا قائد شرطة كركوك كآفة المواطنين للإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها على الارقام الساخنة لغرفة عمليات شرطة كركوك المجانية (113 أو 345).

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