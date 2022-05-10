المرور تعلن فتح أحد الطرق المغلقة في بغداد

2022/05/10 | 10:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن فتح أحد الطرق المغلقة في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تنفيذاً للأمر الديواني رقم 178 لسنة 2021 وحسب توجيهات مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين، وإشراف مدير مرور بغداد الرصافة تم فتح الطرق المغلقة ضمن قاطع مرور بغداد الجديدة الجسر العنكبوتي نزلة بغداد الجديدة بأتجاه الشارع المحاذي لمركز شرطة بغداد الجديدة (منطقة الف دار ) وتم رفع الدعامات الكونكريتية".

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