كلّفها 35 دولارا فقط.. امرأة تشتري تمثالا رومانيا عن طريق الخطأ

2022/05/10 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشترت امرأة من ولاية تكساس الأمريكية تمثالًا نصفيًا صُنع من الرخام في أحد المتاجر التابعة لـ Goodwill مقابل 34.99 دولارًا فقط، لكنها عرفت لاحقًا أنه بمثابة قطعة أثرية رومانية عمرها 2000 عام.

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