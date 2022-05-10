تغير المناخ.. قدوم مبكر للصيف يخفي جسرا حيويا بباكستان

2022/05/10 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت درجات الحرارة القياسية المرتفعة، في باكستان، خلال شهر أبريل، إلى ذوبان أنهار جليدية وفيضانات مفاجئة، ما تسبب في تدمير جسر حيوي وإلحاق أضرار بمنازل ومباني، في شمال البلاد.

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