الروتين والبيروقراطية يهددان مشروع مدينة الرفيل

2022/05/10 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف عضو مجلس النواب حسين عرب، الثلاثاء، تأخر مشروع مدينة الرفيل بسبب الإجراءات الإدارية، مشيرا الى ان الروتين بطيء، والمشروع ينتظر توحيد سندات الأراضي.وقال عرب في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “العراق بحاجة إلى مليوني وحدة سكنية، وهذا الرقم مرشح للزيادة سنوياً، حيث تزداد الحاجة بمقدار 150 ألف وحدة سكنية سنوياً”.وأضاف، أنه […]

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