عراقي يحصد فضيتين في بطولة العالم لرفع الاثقال

2022/05/10 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الرباع العراقي الشاب علي عمار يسر

والذي نال وسامين فضيين في منافسات وزن

109 كغم في بطولة العالم برفع الأثقال

للشباب المتواصلة فعالياتها في العاصمة

اليونانية أثينا.

وقال رئيس اللجنة الاولمبية رعد

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