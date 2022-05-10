2022/05/10 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت القوات الأمريكية الموجودة في

قاعدة حرير بمحافظة أربيل شمال العراق

بستة صواريخ ناحية باسرمة في المحافظة.

وقال مصدر أمني في قضاء شقلاوة الذي

تتبع له الناحية إدارياً لمراسلة سانا

في بغداد: “ستة صوا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الأمريكية تقصف بستة صواريخ ناحية باسرمة شمال العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الأمريكية تقصف بستة صواريخ ناحية باسرمة شمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).