تركت رسالة لأهلها.. فتاة تنهي حياتها بإطلاق النار على نفسها شمالي بغداد

2022/05/10 | 11:06 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- بغدادأفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإقدام فتاة على الانتحار بعد إطلاقها النار على نفسها في منطقة حي تونس شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "فتاة تولدت عام 2004 انتحرت بأسلوب إطلاق النار على نفسها من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزلها ضمن منطقة حي تونس شمال العاصمة بغداد".وأشار المصدر إلى أن "الفتاة تركت رسالة لأهلها جاء فيها: (اني وحدة صرت عار عليكم، وذيل الجلب مينعدل، بس ينعدل من يموت، واني راح اخلصكم مني)".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني، إن "المدعوة (د.ع) تولد ١٩٩٨ انتحرت باسلوب اطلاق على نفسها من سلاح نوع كلاشنكوف داخل منزلها ضمن منطقة الدوانم في جانب الكرخ".

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