أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بهذا الأمر

2022/05/10 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

وافق أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، يوفق على استقالة الحكومة.

وكلف الصباح الحكومة المستقيلة بتصريف العاجل من الأمور.

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