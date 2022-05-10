شاهد.. لماذا تسمى هذه الجزيرة القديمة في تركيا بـ

2022/05/10 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبالة سواحل تركيا، تعد جزيرة كيكوفا الصغيرة موطنًا لأطلال مدينة قديمة.عُرفت المدينة باسم "المدينة الغارقة" بسبب الزلازل المتعددة التي ضربت المنطقة بين القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد، والتي تسببت في غرق المدينة.

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