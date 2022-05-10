واشنطن تمدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق لمدة عام آخر

2022/05/10 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

مدد الرئيس الامريكي جو بايدن، حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق وسوريا لمدة عام كامل.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن "الرئيس جو بايدن، قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول العراق والتي تم الإعلان عنها بموجب امر تنفيذي صادر منذ عام 2003 لمدة عام كامل الى ما بعد تاريخ الـ 22 مايو ايار الجاري وهو الموعد المفترض لانتهائها".

وأضاف البيان، أن "بايدن قرر ايضا تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول سوريا والمعلنة منذ عام 2004 لمدة عام كامل لما بعد تاريخ ال 11 مايو الجاري وهو الموعد المفترض لانتهائها".

وقال بايدن، بحسب البيان، ان "الولايات المتحدة ستنظر مجددا الى التغييرات في السياسات والإجراءات المتخذة من قبل سوريا لمواجهة التهديد غير العادي للأمن القومي للولايات المتحدة من أجل تحديد ما إذا كانت ستستمر بحالة الطوارئ الوطنية او تنهيها في المستقبل".

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