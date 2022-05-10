2022/05/10 | 11:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت التصرفات المُقلقة الماضية بين مراهقي اليوم، مثل الإفراط في الشرب، والقيادة تحت تأثير الكحول، والحمل في سن المراهقة، وتدخين السجائر والماريغوانا.لكن أمورًا مثل القلق والاكتئاب وحالات الانتحار كلها في ازدياد."لقد حدث تغيّر في دماغ المراهق وتغيّر في البيئة"، كما يقول مراسل صحيفة "نيويورك تايمز"، مات ريتشل، ما أدى إلى "تضخيم" قلق المراهقين و"تحويله في بعض الحالات إلى أمراض خطيرة".

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