العمل تعلن تسجيل اكثر من مليونين عاطل

2022/05/10 | 11:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظاهرة تسول الشباب لا تنضوي أسبابها ضمن قلة فرص العمل.

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