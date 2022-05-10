في كربلاء:بعد الاستيلاء على الارصفة بضائع المحال والعربات تنزل الى الشوارع

2022/05/10 | 11:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظاهرة اصبحت شائعة بل تفاقمت في جميع

المحافظات واتسعت وتشعبت في محافظة

كربلاء المقدسة كونها مدينة تستقبل

ملايين الزائرين سنويا وفيها حركة

تجارية واسعة، انها ظاهرة التجاوز على

الشوارع بعد ان اصبح الاستي

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