المتظاهرون طالبوا بالكشف عن قتلة إيهاب الوزني والقصاص منهم

2022/05/10 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

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تظاهر المئات من أهالي كربلاء، تضامنا مع والدة الشهيد ايهاب الوزني، في ذكرى اغتيال ولدها، بحضور عدد كبير من المتظاهرين من الديوانية والنجف والحلة وبغداد والناصرية وغيرها، تلبيه لدعوة والدة الشهيد ايهاب الوزني للمطالبة بالكشف عن قتلة ابنها ايهاب والقصاص منهم وسط إجراءات أمنية مشددة..

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