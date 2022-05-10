رش السفير الروسي بمادة حمراء من قبل نشطاء مؤيدين لأوكرانيا

2022/05/10 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض سفير روسيا لدى وارسو، للرش بمادة حمراء من قبل نشطاء مؤيدين لأوكرانيا، عندما حاول وضع إكليل من الزهور لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وكالة “فرانس برس” ان النشطاء المؤيدون لأوكرانيا، هتفوا قائلين “فاشيون”، ولوحوا بالعلم الأوكراني الأصفر والأزرق واعترضوا طريق السفير بينما كان يسير باتجاه الضريح، ومنعوه من وضع إكليل الزهور، ثم رشقه عدة أفراد بمادة حمراء على وجهه وملابسه وعلى رجال آخرين يرافقونه.وبعد أن مسح السفير الروسي وجهه بيده، قال إنه فخور ببلده ورئيسه.

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