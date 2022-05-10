الرئيس صالح يؤكد ضرورة مواصلة الضغط على الإرهاب وإنهاء أي ثغرة أمامه

2022/05/10 | 11:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة مواصلة الضغط على الإرهاب وإنهاء أي ثغرة أمامه.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الدفاع جمعة عناد, وأشاد رئيس الجمهورية بجهود القوات الأمنية الأخيرة في تفكيك الخلايا الإرهابية واعتقال عدد من الإرهابيين البارزين، ودعا الى اليقظة والحذر وعدم فسح أي ثغرة أمام الإرهاب وتوفير الدعم للقوات الأمنية من أجل القيام بمهامهما

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