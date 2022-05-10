القبيلة المغاربية واقع التعدد والتنوع - محمد الهادي حاجي

2022/05/10 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الهادي_حاجي القبيلة المغاربية واقع التعدد والتنوع :تعتبر القبيلة من الجماعات "التقليدية" التي يستند وجودها إلى العادات والتقاليد والأعراف والتراث والعقائد والدين وفي شطر منها ترتكز على روابط الدم والنّسب والعلاقات والوشائج العائلية والعشائرية والقبلية وعلى المورث الثقافي والديني والطبائع والتقاليدالمحافظة.



فهل تشمل الأسر والعشائر والتجمعات الاجتماعية والسياسية المحافظة؟ فالقبيلة هي جماعة تربط أعضاءَها صلا ......





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