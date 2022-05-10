الاضطهاد الجنسي للذكور - ناجح شاهين

2022/05/10 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناجح_شاهين يتعرض الذكور في المجتمع العربي عامة، والفلسطيني خاصة، للاضطهاد الجنسي على نطاق واسع.



وهذا الموضوع على أهميته وخطورته وأثره المدمر على الضحية لا يلقى اهتماماً جدياً أبداً.



بل إننا نجازف بالقول إنه موضوع مهمل "مسكوت عنه" إلى حد كبير.



تبدأ هذه القصة في مرحلة الطفولة المبكرة حيث يشرع الأولاد العدوانيون والكبار على حد سواء في التحرش بالطفل الناعم المسالم وصولاً إلى إخضاعه للمداعبة والفعل الجنسي بال ......





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