2022/05/10 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة جديدة أمام جامعة السليمانية للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة (فيديو)

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