بينهم الهذلول والعودة والسدحان.. شهادات 5 نشطاء سعوديين عن قرارات منع السفر بالمملكة

2022/05/10 | 12:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) شهادات نشطاء سعوديين عن قرارات منع السفر بالمملكة وتأثيرها عليهم وعلى أفراد أسرهم، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها، بعنوان "#فكوا_قيود_السفر"، لمطالبة السلطات السعودية برفع منع السفر عن نشطاء

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