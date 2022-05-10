بينهم مشاركون بـ'دكة عشائرية'.. القبض على 6 مطلوبين في ميسان

2022/05/10 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 6 مطلوبين في محافظة ميسان .

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي، نفذت قوة أمنية مشتركة من الفوج الثالث لمش 97 حملة دهم وتفتيش في منطقة الكرامة التابعة لقضاء قلعة صالح أسفرت عن إلقاء القبض على (أربعة) مطلوبين وفق أحكام المادة 413".

وأضاف البيان أن "قوة أمنية مشتركة من قسم شرطة علي الغربي وفوج طوارئ ميسان الخامس وشعبة مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على (متهمين) اثنين لقيامهما بالمشاركة بمشاجرة عشائرية في نهر العز راح ضحيتها مواطن"، لافتاً الى أنه "تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة أصوليا".

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