محاكمة صبي طعن فتاة حتى الموت بسبب فيديو

2022/05/10 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت محاكمة صبي يبلغ من العمر 14 عاما في بريطانيا، بتهمة قتل فتاة عبر طعنها بسكين، بسبب خلاف حول فيديو على "سناب شات".

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