بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصة بالعراق لمدة عام آخر

2022/05/10 | 12:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت الولايات المتحدة تمديد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق وسوريا.

وأعلن البيت الأبيض في بيان إن الرئيس جو بايدن قرر تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول العراق والتي تم الإعلان عنها بموجب أمر تنفيذي صادر منذ العام الفين وثلاثة لمدة عام كامل الى ما بعد الثاني والعشرين من آيار الجاري وهو الموعد المفترض لانتهائها.وجاء ذلك في رسالة بعث بها بايدن الى رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي ورئيسة مجلس الشيوخ كمالا هاريس قال فيها إن العقبات التي تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن في البلاد وتطوير المؤسسات السياسية والاقتصادية هناك لا تزال تشكل تهديدا غير مألوف وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

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