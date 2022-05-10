بينهم مشاركون بـ

2022/05/10 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الثلاثاء، عن القبض على 6 مطلوبين في

محافظة ميسان .

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "استناداً لتوجيهات قائد

عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم

الزبي

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