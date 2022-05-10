كركوك.. تحرير مختطفة وإنقاذها من الاتجار بالبشر

2022/05/10 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة نجدة محافظة كركوك، اليوم

الثلاثاء، تحرير مختطفة وإنقاذ حياتها

من الاتجار بالبشر، والقبض على أحد

المتهمين بحوزته مواد مخدرة.

وذكرت الشرطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "بعد ورود معلو

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