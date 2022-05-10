2022/05/10 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداحصت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وفيات وإصابات الحمى النزفية بالعراق.وقال المتحدث باسم الصحة سيف البدر في تصريح تلقته (الرابعة) انه "تم تسجيل 55 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية وأغلبها في ذي قار".واضاف ان "كوادر الوزارة سجلت 12 وفاة و55 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع ملحوظ.. الصحة تحصي وفيات وإصابات الحمى النزفية بالعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع ملحوظ.. الصحة تحصي وفيات وإصابات الحمى النزفية بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).