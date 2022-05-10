الزراعة تحدد موعداً نهائياً للقضاء على مرض الحمى النزفية بالعراق

2022/05/10 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

شخصت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، مصدر الحمى النزفيه في العراق، مشيرة الى، ان الحظائر غير النظيفة مصدر أساسي لحشرة القراد المسببة للحمى .

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، خلال مؤتمر صحفي لخلية الإعلام الحكومي بحضور المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد والمتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، ان "معظم إصابات الحمى النزفية سجلت لمربي حيوانات أو قصابين وبائعي لحوم".

وأضاف، ان "وزارة الزراعة قامت باستنفار تام وشراء مادة لحقن الحيوانات لتفادي انتشار الحمى النزفية، مشيرا الى ان الأيام القادمة ستشهد انتهاء هذا المرض نهائيًا".

وأوضح، ان " نسبة الوفاة في الحمى ٤٠٪ والمسبب لها حشرة القراد من الحظائر غير النظيفة".

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