عودة لأكذوبة البني عامر ..! - فيصل عوض حسن

2022/05/10 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن نَشَرَت صحيفة الراكوبة الإلكترونية بتاريخ 26 أبريل 2022 مادَّةً بُعُنوان (ردًا على فيصل عوض حسن، وتشكيكه في أصالة قبائل بني عامر وسودانيتها)، ووصفوا المادَّة بـ(الرد العلمي الرَّصين) على مقالاتي (المُنحازة) والمُجافِية للأمانة العلمِيَّة – حسب زعمهم، مع حشو مفرط وأقاويل يُردِّدها الإريتريُّون المُتدثِّرون بمُسمَّى (البني عامر)! رغم ادِّعاء (العِلمِيَّةِ والرَّصانة) لكن المادَّة أعلاه افتقدت ال ......





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