نائب: أداء رئاسة البرلمان ضعيف ولا يلبي الطموح

2022/05/10 | 12:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهم النائب عن كتلة الصادقون النيابية احمد الموسوي ، رئاسة مجلس النواب بالضعف، داعيا البرلمان لمراجعة أداء الرئاسة .وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العديد من النواب كانوا ينتظرون انطلاقة قوية للبرلمان لكن أداء رئاسة مجلس النواب لغاية الان ضعيف جدا ولا يلبي طموح الشارع”.وأضاف أن “هناك تجاهلا من جانب […]

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