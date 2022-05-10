ثلوج في دبي؟ فنان رقمي يحول معالم المدينة إلى

2022/05/10 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في سلسلة تحمل عنوان "Snowy Dubai"، يعيد الفنان الرقمي الهندي المقيم في دبي جيو مولور، تخيل حلمه عن تساقط الثلج في دبي، فكيف ظهرت المدينة بالحلة البيضاء؟

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